Карпин рассказал, какие эпизоды в матче Россия — Хорватия вызывали у него раздражение

Москва, 2 сентября. Торопливость игроков сборной России во встрече с хорватами в рамках отборочного матча ЧМ-2020 вызывала раздражение у главного тренера команды Валерия Карпина.

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина на посту тренера. Матч на стадионе «Лужники» в Москве завершился со счетом 0:0. Наставник поблагодарил подопечных за самоотдачу, но подчеркнул, что российские футболисты подустали во второй половине встречи, из-за чего старались быстро избавиться от мяча. Карпин признался, что в эти моменты он был раздражен.

«Мое раздражение было связано с тем, когда торопились с мячом, можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания», — отметил специалист во время послематчевой пресс-конференции.

Телеведущий Дмитрий Губерниев ранее оценил дебют Валерия Карпина в качестве главного тренера российской команды. Он считает, что наставник выбрал верную тактику перед игрой. Благодаря правильно подобранной стратегии россиянам удалось не проиграть фавориту группы H.