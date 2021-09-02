Доллар на Московской бирже подорожал до 73,01 рубля

Москва, 2 сентября. Курс доллара по отношению к рублю увеличился на 2,75 копейки, о чем свидетельствуют результаты открытия торгов на Московской бирже утром в четверг.

Сейчас курс американской валюты составляет 73,0075 рубля, что на 2,75 копейки выше показателя закрытия предыдущих торгов Московской биржи. Европейская валюта продемонстрировала рост на 3 копейки и достигла 86,33 рубля.

Накануне курс доллара впервые с 6 августа опускался до 73 рублей. По состоянию на 15:31 среды, 1 сентября, стоимость американской валюты составляла 73,02 рубля. Европейская денежная единица в это время торговалась по направлению к 86 рублям.