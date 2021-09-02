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Смерч вышел на сочинский пляж и повредил 30 шезлонгов
Происшествия
Смерч вышел на сочинский пляж и повредил 30 шезлонгов
pixabay.com  /  pixabay.com

Сочи, 2 сентября. Смерч, зафиксированный в акватории Черного моря, преодолел изначальное место появления и вышел на берег «Бургас», повредив общественные шезлонги.

В среду, 1 сентября, в Адлеровском районе Сочи был зафиксирован смерч, расположившийся у берегов Черного моря. По последней информации, торнадо вышло на берег, разбросав лежаки на пляже, об этом сообщили в ГУ МЧС.

Очевидцы засняли на видео разбушевавшуюся стихию. Для людей опасности она не представляла, пострадавших нет. Текущая обстановка находится под контролем сотрудников чрезвычайных служб.

Жителей предупредили о возможном формировании смерчей до 3 сентября. Действует экстренное предупреждение.

Башкирцы наблюдали другое природное явление. Местные жители Хайбуллинского района засняли на видео огненный вихрь, образовавшийся в результате горения сухой травы.

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сочи происшествие смерч
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