Семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой в Омске

Омск, 2 сентября. Серьезная авария произошла в Омске. В результате столкновения иномарки и маршрутки пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла на улице Масленникова в Омске. Виновницей ДТП стала автоледи, которая находилась за рулем Mitsubushi Outlander. Женщина выехала на перекресток, когда горел запрещающий сигнал светофора, и врезалась в маршрутный автобус.

От сильного удара маршрутка опрокинулась на правый бок. В салоне пассажирского автобуса находились 12 человек. К врачам обратились семь человек. Двоих в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. Еще пятерых отпустили домой после оказания первой помощи.

Еще одно столкновение иномарки и маршрутного микроавтобуса произошло в Новороссийске 1 сентября около 18:00 часов. В результате аварии травмы получили два человека. Всего в пассажирском транспорте ехали 14 человек.