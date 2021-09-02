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Польша навсегда останется без российского газа после удара по газопроводу OPAL
Экономика
Польша навсегда останется без российского газа после удара по газопроводу OPAL
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 2 сентября. «Газпром» остановит транзит газа в Польшу после ограничения загрузки OPAL по иску Варшавы. Таким мнением поделился эксперт по энергетике Александр Фролов.

Переход на рыночную систему транзита газа ударил по газотранспортной системе Польши. В новых условиях «Газпром» работает с польской трубой в формате аукционов, выкупая необходимые мощности на конкретный срок. После этого Варшава обнаружила падение поставок по ее трубе в несколько раз, а после запуска «Северного потока – 2» польский транзит вообще обнулиться.

«Тут Польша заметила, что как только запустится "СП-2", его загрузка даже при ограничении в 50% будет примерно равна польскому транзиту. Они и побежали в суд запрещать полную загрузку OPAL», – объясняет Фролов.

Европейские ограничения коснулись газопровод OPAL после польского иска. Теперь российский «Газпром» может заполнять данный трубопровод не более чем на 50%. Эксперт уверен, что за это Польша заплатит практически полностью опустошенной трубой.

Теперь стоит ждать противостояния между «Газпромом» и его европейскими противниками из-за правил работы газопроводов и возможности их использования на полную мощность. Здесь российская компания может апеллировать гибкостью законодательства ЕС, позволяющей максимум поставок в определенных случаях. Надежды недоброжелателей РФ принудить «Газпром» к продаже Nord Stream 2 AG нереалистичны, резюмировал Фролов.

Украина требует после запуска «Северного потока — 2» включить ее в НАТО. По словам украинского посла в Берлине Андрея Мельника, присоединение Украины к НАТО даст стране гарантии безопасности в случае запуска «СП– 2».

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россия польша газ газопровод варшава
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