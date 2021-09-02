Режим ЧС объявили в Бурятии из-за сильных паводков

Улан-Удэ, 2 сентября. Сильные паводки стали причиной введения режима чрезвычайной ситуации в Бурятии. Такую информацию привел глава республики Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме.

Власти Улан-Удэ также объявили режим ЧС из-за паводка на реке Селенге и подтоплений. По словам градоначальника Игоря Шутенкова, лишь за 1 сентября вода в реке поднялась на 11 см, а за ночь – еще на восемь.

Мэр также призвал горожан, в чьи подворья пробилась вода, немедленно покинуть места жительств и эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам. Для пострадавших от природного бедствия организовали 17 пунктов временного размещения.

Ранее паводок разрушил дамбы в селах Усть-Ивановка и Владимировка в Приамурье. За несколько дней до прорыва в населенных пунктах укреплялись дамбы, на что было потрачено порядка 30 тысяч мешков с песком.