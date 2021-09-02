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Жизнь в России открыла американцу глаза на вкусную готовку

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 07:52
Общество
Жизнь в России открыла американцу глаза на вкусную готовку
freepik.com  /  timolina

Москва, 2 сентября. Американец после жизни в России стал готовить самостоятельно, а не покупать еду в супермаркетах, как делал это раньше. Он отметил, что его блюда не уступают магазинным.

Гражданин США в большом восторге от бульонов. Он считает, что домашний бульон никогда не сравнится с покупным. И приобретать готовый вариант — большая ошибка.

Американец отметил, что на полках в российских магазинах особо не было готовых бульонов, поскольку в этом нет особой необходимости. Когда он стал знакомиться с русской кухней, то, увидев огромное количество рецептов супов, решил попробовать научиться их готовить.

«Как оказалось, домашний бульон намного вкуснее. Я узнал множество секретов приготовления вкусного бульона», — написал американец в своем блоге в «Яндекс.Дзене».

Как отметил блогер, еще одним открытием стали соленые огурцы. По его словам, можно потратить на заготовку день, чтобы потом всю зиму есть свои соления, которые лучше магазинных.

Американец добавил, что научился готовить морс. От этого напитка автор канала «Американец о России» в восторге. Охлаждающий морс получается у него не хуже, чем в ресторанах. Поэтому блогер заготовил на зиму ягоды, чтобы в любой момент можно было бы сделать любимый напиток.

Недавно автор канала впервые попробовал малосольные огурцы. Он не ожидал такого яркого вкуса. Блюдо ему очень понравилось, поэтому он поделился впечатлениями со своими читателями.

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еда американец русская кухня
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