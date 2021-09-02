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Певица Монеточка вновь пропустила судебное заседание по иску Стаса Костюшкина
Общество
Певица Монеточка вновь пропустила судебное заседание по иску Стаса Костюшкина
Невские Новости  /  Варвара Мешавкина

Екатеринбург, 2 сентября. Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, в очередной раз не явилась в суд по делу о плагиате песни Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую».

Судебный иск участник «Чай вдвоем» подал в связи с подозрениями на плагиат его песни «Женщина, я не танцую». Адвокат Костюшкина Роман Лалаян утверждает, что певица Монеточка переделала ее в «Мама, я не зигую». Истец требует компенсации в размере 900 тысяч рублей.

Первое заседание было назначено на 17 августа. Гырдымова его пропустила, из-за чего оно было отложено. Повторное заседание, проходившее в Чкаловском районном суде, певица также проигнорировала, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Елизавету Гырдымову представляет адвокат Алексей Савченко. Он сообщает, что с требованиями истца певица не согласна.

Судебные тяжбы одолевают еще одну певицу. Бритни Спирс уже длительное время не может решить вопрос с опекунством ее отца, и теперь он вымогает у нее 2 млн долларов.

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стас костюшкин плагиат монеточка
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