Атлант расправил плечи: как нежелательная организация продолжает влиять на Россию

В июле 2019 года генеральная прокуратура расширила список нежелательных организаций. Из-за «угрозы конституционному строю и безопасности» РФ его пополнила американская НКО «Атлантический совет» (Atlantic Council) — крупный исследовательский институт в сфере международных отношений, созданный для поддержания «коллективной безопасности и мира» в Евроатлантической зоне.

Однако несмотря на запрет деятельности самого Совета, по прошествии двух лет связанные с ним структуры вполне свободно чувствуют себя в русскоязычном информационном пространстве.

В рамках проекта «Сети влияния» автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась, как члены нежелательной в России организации в обход законодательства сотрудничают с представителями экспертного сообщества международников, и какими средствами «Атлантический совет» продвигает свою повестку после запрета деятельности.

Содержание:

1. Атлантисты и их партнеры

2. Экспертное сообщество

3. Агенты влияния

4. «Независимые» расследователи и оппозиционеры

5. Закон не писан

Федеральное агентство новостей /

Исторически связанная с НАТО организация с 1961 года продвигает принципы атлантизма — геополитической теории союза Соединенных Штатов и Европы как единого центра однополярного либерального мирового порядка. Образовавшийся в годы Холодной войны «Атлантический совет» стал одним из «мозговых центров» (think-tank), отвечавших за стратегию противостояния СССР. С распадом Советского Союза эта парадигма только закрепилась: любые действия России, направленные на укрепление своего суверенитета, вызывали критику. После 2014 года «Атлантический совет» оказался в авангарде антироссийской риторики: его эксперты призывали ужесточить санкции и усилить борьбу с «российской пропагандой».

Федеральное агентство новостей /

В июле 2019 года Минюст внес «атлантистов» в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Однако на тот момент с «Атлантическим советом» уже активно сотрудничали российские международники.

Дружба зародилась еще во времена перестройки. Тогда будущий создатель Высшей школы экономики Лев Любимов нашел «американского партнера» для Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН СССР, в котором он возглавлял отдел США и Канады. Этим партнером и стал «Атлантический совет» во главе с Эндрю Дж. Гудпастером, бывшим командующим объединенными войсками НАТО.

«Американцы предложили мне такую вещь, которую сейчас наши «патриоты» бы не поняли: попробовать собрать демократически настроенных людей из Верховного Совета и министров и привезти их в США на учебу для проведения «мастерской», содержание которой ныне назвали бы мастерской по государственному и муниципальному управлению», — рассказывал позже Любимов.

На долгие годы ИМЭМО стал приоритетным партнером «Атлантического совета» в России. Организации и после 2014 года продолжали выпускать совместные материалы и проводить семинары, раздавая советы руководству России по проведению внешней политики.

В июне 2019 года — за месяц до решения Генпрокуратуры — на проводимых ИМЭМО «Примаковских чтениях» выступал экс-сотрудник ЦРУ, директор Центра стратегического прогнозирования «Атлантического совета» Мэтью Барроуз. Он числится «экспертом» и на сайте Валдайского дискуссионного клуба.

После запрета деятельности «Атлантического совета» ИМЭМО не проводил с ним совместных мероприятий, однако упоминания нежелательной организации на сайте остались, равно как и не подчеркивается нынешний статус нежелательной организации.

Вызывает вопросы и тот факт, что партнером ИМЭМО является американский think-tank, в руководство которого частично входят те же люди, что и в «Атлантический Совет». Речь идет о Центре стратегических и международных исследований (CSIS). CSIS, Атлантический Совет, RAND, Институт Брукингса, Институт Аспена и Фонд Карнеги за международный мир входят в единую экосистему американских «фабрик мысли», тесно связанных с Советом по международным отношениям (CFR), продвигающим глобалистскую повеcтку на мировой арене.

Федеральное агентство новостей /

Как и Атлантический Совет, CSIS финансируется крупнейшими американскими корпорациями, леволиберальными фондами и правительствами западных стран.

При этом кадры (как руководители, так и рядовые сотрудники) свободно перетекают из одной организации в другую.

Не так давно CSIS опубликовал доклад, призывавший правительство США теснее сотрудничать с платформами соцсетей. По мнению think-tank, протестные движения по всему миру должны приводить к более благоприятным для американских интересов результатам. Организация открыто приветствовала санкции против России после заключения Алексея Навального под стражу и назвала их «шагом в правильном направлении». Однако все это не мешает CSIS быть партнером российского государственного научного учреждения, которое должно заниматься экспертным обеспечением внешнеполитической деятельности страны.

Другая государственная организация, которая исходя из информации на официальном сайте после 2019 года все также сотрудничает с «Атлантическим советом» — Институт США и Канады РАН.

Федеральное агентство новостей /

«Атлантический совет» активно взаимодействовал в России с еще одной структурой — Российским советом по международным делам (РСМД). Некоммерческая организация позиционирует себя как «связующее звено между государством, экспертным сообществом, бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических задач».

Федеральное агентство новостей /

В октябре 2019 года — уже после того, как «Атлантический совет» признали нежелательным, — на сайте американского центра вышел доклад в соавторстве с генеральным директором РСМД Андреем Кортуновым.

Федеральное агентство новостей /

Он также является Президентом фонда содействия социальному развитию «Новая Евразия», сооснователями которого выступили американский фонд «Евразия», европейский фонд «Мадарьяга» и первый в постсоветской России некоммерческий семейный фонд «Династия», внесенный в список нежелательных организаций в 2015 году. А исполнительным директором «Новой Евразии» выступает начальник Департамента внешних связей и маркетинга компании JP Morgan. Помимо социального развития фонд также занимался финансированием «развития в России гражданского общества» и формированием «цивилизованногого рынка СМИ».

В докладе эксперты «Атлантического совета» цитируют Кортунова в нейтрально-положительном тоне, называя его «либералом во внешней политике».

Другой член Российского совета по международным делам — Владислав Иноземцев, на первых порах входивший в состав президиума организации, — в прошлом году публиковался на сайте «Атлантического cовета» трижды.

Федеральное агентство новостей /

В одной из публикаций эксперт РСМД призывал Украину использовать опыт Азербайджана для «возможной реинкорпорации украинских регионов, которые сейчас находятся под российской оккупацией».

Федеральное агентство новостей /

Статья была написана как раз после победоносной для Баку войны в Нагорном Карабахе. Отсылка к азербайджанскому опыту в таком контексте означает благословление на военное вторжение после серьезного укрепления армии. Де-факто Иноземцев призывал к нарушению территориальной целостности России, так как в числе регионов, которые должны быть «реинтегрированы», он упомянул не только Донбасс, но и полуостров Крым.

Любопытен также официальный список партнеров РСМД – в нем помимо российских органов государственной власти, образовательных и коммерческих организаций числятся британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) и американский исследовательский центр RAND. Обе структуры не отличаются симпатиями по отношению к России и действуют в рамках все той же парадигмы, что и «Атлантический совет».

Федеральное агентство новостей /

Сам «Атлантический совет» осенью 2020 года в докладе «Как Западу следует вести себя с Россией» пояснил, зачем американским НКО такого рода нужно «партнерство» с российскими институтами вроде РСМД.

«Обмены, поддержка свободных СМИ и контакты с широким кругом россиян — включая оппозицию, но не ограничиваясь ею — звучат банально, но во время холодной войны Соединенные Штаты узнали, что такие усилия могут иметь значительный кумулятивный эффект», — отметили авторы доклада, экс-послы в России и Польше Александр Вершбоу и Дэниэл Фрид.

Речь идет о широком влиянии на умы элиты и экспертного сообщества. В годы Холодной войны западные «партнеры» обрабатывали их идеями «разрядки и конвергенции социалистической и капиталистической систем». Кончилось это распадом СССР. Теперь предлагается использовать тот же сценарий в отношении России.

Федеральное агентство новостей /

С «Атлантическим советом» связан еще один проект российских международников — Riddle. Это портал, заявленной целью которого является продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России. Его сооснователь Антон Барбашин — эксперт «Атлантического совета». Самые ранние материалы датированы апрелем 2018 года. Другой член «Атлантического совета» в составе редколлегии Riddle — Дамир Марушич.

Федеральное агентство новостей /

Старший научный сотрудник «Атлантического совета» и исполнительный редактор журнала The American Interest родом из Хорватии специализируется на внешней политике США, Европы и России. Он весьма частый гость на «Неделях НАТО», проводимых сербской НКО — Центром евроатлантических исследований (CEAS).

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее, российский портал посчитал лишним сообщить своим читателям, что Барбашин и Марушич тесно связаны с запрещенным в России «Атлантическим советом».

Через других сотрудников редакции — например, члена Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Максима Трудолюбова или уже упомянутого эксперта РСМД Иноземцева, у проекта есть выход на ведущие организации российских международников.

Содержание материалов на сайте показательно: статьи Иноземцева об упадке России, защита «новой гендерной этики» и осуждение «закоренелого российского расизма» от редактора интернет-портала «Мел», который пестрит материалами о ЛГБТ-подростках. Кроме того, там фигурируют заявления члена признанного недавно иностранным агентом общероссийского общественного движения «Голос»1 о том, что в России несправедливо лишили права избираться лиц с двойным гражданством, осужденных и экстремистов.

В Riddle широко представлены и выпускники Высшей школы экономики. В апреле 2021 года организация стала партнером недели карьеры Санкт-Петербургского филиала ВШЭ. ВУЗ поставляет Riddle экспертов, готовых писать статьи про то, что «ложь — опора российской власти.

Не отстают от них и сотрудники СпбГУ — например, доцент Игорь Грецкий, заголовки статей которого говорят сами за себя: «Союзное недогосударство», «Кремлевский блеф», «Статья Путина — выстрел в пустоту», «Мог ли Запад спасти Россию от самой себя?».

Антироссийская «аналитика» на портале, аффилированном с «Атлантическим советом», не мешает экспертам получать зарплату в государственных вузах, участвовать в форумах (например, «Петербургский диалог») и транслировать студентам свои позиции за государственный счет.

Еще один пример того, как запрещенная организация сохраняет влияние в России через публикации экспертов на других площадках, — это деятельность Московского центра Карнеги, где публикуется болгарский автор Димитар Бечев. Помимо «Атлантического совета» он тесно сотрудничает с порталом The Insider2, также недавно пополнившим список иноагентов.

Федеральное агентство новостей /

Модель работы «Атлантического совета» в России через отдельных экспертов была опробована и для запуска «расследовательских проектов». Так, сотрудник «Атлантического совета» Дилян Майлс-Примаков был куратором «Проекта»3 Романа Баданина4 (в июле организация признана нежелательной на территории РФ). С «атлантистами» связан еще один «расследовательский» проект, активно работающий на российском направлении — группа «независимых» журналистов Bellingcat. Основатель организации Элиот Хиггинс до 2019 года был старшим научным сотрудником Лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFR Lab) «Атлантического совета» и инициативы «Европа будущего».

Федеральное агентство новостей /

DFR Lab и Bellingat участвовали в создании антироссийских сетей влияния, развернутых Open Information Parthnership, которая в свою очередь финансируется из бюджета Великобритании.

Помимо собственных публикаций, Bellingcat и сотрудничающий с ним портал Романа Доброхотова The Insider распространяли недостоверную и дискредитирующую Россию информацию «Атлантического Совета» — в том числе, на русском языке. Например, в статье «Алеппо под наблюдением: Анализ визуальных свидетельств нарушений прав человека в Алеппо [июль-декабрь 2016]» содержатся многочисленные ссылки на доклады «Атлантического совета», в которых российские ВКС и сирийские войска ложно обвиняются в преступлениях против мирного населения.

В другой статье «Игра в прятки, или Как опознать танк T-72Б3» ссылка на доклад «Атлантического совета» используется для обвинения России в участии в боевых действиях на Украине. Причем соавтором этого доклада является Элиот Хиггинс - Bellingcat фактически ссылается сам на себя.

Федеральное агентство новостей /

Как в русскоязычной, так и англоязычной версиях сайта Bellingcat содержится множество ссылок на доклады и статьи «Атлантического совета».

Схожим образом работал и портал Insider, где также были опубликованы материалы со ссылками на доклады атлантистов, а то, что организация признана нежелательной в России, указано не было. При этом в отличие от портала The Insider, деятельность распространяющей контент «Атлантического совета» Bellingcat не территории России до сих пор никак не ограничена.

«Атлантический совет» тесно сотрудничает и с российскими несистемными либералами. Так, Леонид Гозман вместе с Андерсом Ослундом в феврале 2021 года стали авторами доклада «Россия после Путина: как перестроить государство».

В нем эксперты призвали «сменить режим», распустив ФСБ, превратить Россию в парламентскую республику, определить механизмы отделения территорий и устроить новую приватизацию.

«Предположительно, границы России могут измениться в процессе, но новое правительство должно сосредоточиться на минимизации насилия и кровопролития. Как и другим бывшим империям, России необходимо преодолеть имперскую ностальгию», — утверждают авторы доклада.

Партнером «Атлантического совета» является и запрещенный «Фонд борьбы с коррупцией»5, с которым американская организация недавно провела конференцию с обвинениями в адрес «русских хакеров».

Федеральное агентство новостей /

В феврале, когда международная организация Amnesty International попыталась лишить Алексея Навального статуса «узника совести», эксперты «Атлантического совета» выступили в поддержку заключенного.

Федеральное агентство новостей /

Постоянный автор сайта «Атлантического совета» Андреас Умланд объяснил поддержку Навального геополитическими соображениями: «наиболее важным аспектом всего феномена Навального является разрушительный эффект, который он оказывает на политическую систему Путина».

Федеральное агентство новостей /

При том, что «Атлантический совет» не скрывает своих убеждений в том, что суверенной и сильной России места в мире нет, его эксперты активно выступают в эфире российских СМИ.

Так, в мае текущего года соавтор упомянутого выше доклада Ослунд и российско-американский политолог Мария Снеговая опубликовали исследование на тему, как сделать антироссийские санкции эффективнее.

Федеральное агентство новостей /

Уже в июле Снеговая выступала в эфире «Эхо Москвы», где в программе «Особое мнение в Петербурге» подвергла критике высылку эстонского консула, пойманного с поличным при попытке получить секретные сведения. Россиян она решила напугать репрессиями, заявив, что «тренд на поиск шпионов не только среди дипломатов, но и среди граждан России усилится».

При этом «Эхо Москвы» ввело своих слушателей в заблуждение, не указав, что предоставило эфирное время сотруднику организации, признанной в России нежелательной.

Другой сотрудник «Атлантического совета» — бывший советский эмигрант Ариэль Коэн – частый гость на российских телеканалах — от пополнившего список иноагентов «Дождя»6 до федерального «Россия 1». Работа в признанной нежелательной в РФ организации, к сожалению, не является основанием для того, чтобы блокировать доступ её сотрудникам в российские СМИ.

Таким образом, «Атлантический совет», сайт которого давно заблокирован, на деле довольно эффективно обходит российские законы и с задачей продвижения своей повестки на территории РФ справляется «на отлично».

Несмотря на принятые меры по ограничению распространения контента, организация остается инструментом воздействия на российское общество.

Если сотрудничество иностранного агента с другими прозападными НКО и представителями оппозиции было вполне ожидаемо, его тесные связи с экспертным сообществом российских международников вызывает большие вопросы.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 Признано нежелательным в России.

4 Иностранный агент.

5 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

6 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.