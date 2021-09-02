Киев, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский вернется на родину с двумя «зрадами». Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире «Первого независимого».

Первая, «экономическая зрада», связана с кредитами, в которые «влезет» Украина. Это обстоятельство может серьезно навредить экономике страны.

«Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим», — объяснила Савченко.

Вторая «зрада» заключается в подписании меморандума по энергетике. Киев уже вступал в подобные соглашения по строительству энергоблоков АЭС, но ни к чему хорошему это не привело.

Киевский политолог Кирилл Молчанов ранее раскритиковал визит Зеленского в Вашингтон. Он уверен, что прошедшие переговоры не принесут Киеву никаких практических последствий.