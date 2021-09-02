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Рак-богомол стал прототипом для созданного учеными США робота-боксера
Наука
Рак-богомол стал прототипом для созданного учеными США робота-боксера
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Кембридж, 2 сентября. Движения хватательных конечностей рака-богомола оказались быстрее и прочнее, чем у других животных. Ученые на основе этого создали робота с нокаутирующим ударом.

Гарвардские ученые исследовали данный вид ракообразных и поняли, что их удар получается сильнее, чем у других видов, благодаря способности накапливать и высвобождать энергию одним движением. Это стало результатом создания мини-робота, воспроизводящего нокаутирующий удар. Разработка поможет в дальнейших изучениях «природных изобретений», передает портал PNAS.

«Скорость и сила удара креветки-богомола объясняются работой довольно сложного природного механизма. Создав роботизированную модель столь поразительного устройства, мы можем самым детальным образом изучить его работу», — рассказывает автор исследования Роберт Вуд.

Уникальная анатомическая структура рака-богомола способна продвинуть биомеханику. Ученые отмечают, что природа не только зачастую превосходит разработки человечества, но и способствует появлению новых идей и созданию великих изобретений.

Удивительные открытия сделали ученые Хельсинского и Кембриджского университетов. Они выяснили, что птицы способны помогать друг другу в выборе качественной пищи.

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открытие нокаут рак-богомол
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