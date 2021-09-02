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Программа вакцинного туризма может появиться в России до конца года
Общество
Программа вакцинного туризма может появиться в России до конца года
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Москва, 2 сентября. Вакцинные туры для иностранных путешественников могут запустить до конца года. Такое заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Сейчас в России препараты от коронавируса производятся на 12 площадках. В стране зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак», созданная Центром им. Чумакова. Вопрос о создании вакцинного туризма поручил проработать глава РФ Владимир Путин.

«Мы рассчитываем запустить вакцинные туры в этом году. По поручению президента работа ведется совместно с коллегами из Минздрава», — подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова.

Массовая иммунизация населения от коронавируса проводится в России. Но в некоторых случаях прививку делать нельзя. Так «Спутник V» не рекомендуется ставить, если раньше возникал анафилактический шок. Желающим вакцинироваться «КовиВак» и «ЭпиВакКороной» стоит воздержаться, если есть аллергические реакции.

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