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Историк Зданович рассказал о действиях контрразведки СМЕРШ против Японии в 1945 году

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 06:55
Общество
Историк Зданович рассказал о действиях контрразведки СМЕРШ против Японии в 1945 году
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 2 сентября. Советская военная контрразведка СМЕРШ внесла огромный вклад в разгром Японии в августе 1945 года, сообщил доктор исторических наук Александр Зданович.

Советский Союз, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая факт союзнических отношений с фашистской Германией, объявил войну Токио. В августе 1945 года началась Дальневосточная кампания советских войск.

Красная армия, по мнению историка, нанесла «кинжальный и неотвратимый удар» японцам. Такие действия стали возможны благодаря накопленному за годы Великой Отечественной войны опыту, указал Зданович.

«Дальневосточная операция Красной армии требовала переброски в район театра военных действий громадного числа военных и техники. Но все это надо было закрыть от японцев. И органы СМЕРШ блестяще справились с этой задачей», — сказал в интервью РИА Новости историк, отметив, что японцам не удалось выяснить ни количество перебрасываемых войск, ни сроки окончания переброски.

Также смершевцам удалось захватить материалы и сотрудников спецотряда Квантунской армии №731, которые разрабатывали бактериологическое оружие. Япония собиралась применить свои разработки против СССР.

Александр Зданович — специалист, в частности, по Великой Отечественной войне. Он сообщил, что останки фюрера Германии Адольфа Гитлера нашли члены контрразведки СМЕРШ.

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япония ссср смерш зданович
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