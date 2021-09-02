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Диетолог Белоусова дала офисным работникам советы по похудению

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 06:55
Общество
Диетолог Белоусова дала офисным работникам советы по похудению
pixabay.com  /  Claudio_Scott

Москва, 2 сентября. Мечтающие избавиться от лишнего веса офисные работники должны следить за количеством съеденного за обедом. Об этом напомнила диетолог Анна Белоусова.

Работа в офисе предполагает длительное сидение и кратковременное движение во время перерывов на обед. В это время люди обычно съедают весь комплект блюд, однако при низком расходе энергии это может негативно сказаться на фигуре, передает радио Sputnik.

«Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку», — посоветовала диетолог.

Запланированная на вечер тренировка может компенсировать полный обед, поэтому в таком случае к салату можно добавить и второе. Но даже в таком случае стоит выбирать низкокалорийные продукты.

Американские ученые ранее заявили, при каких условиях люди старше 50 лет быстрее худеют. Оказалось, что этот процесс ускоряет наличие в рационе цельнозерновых продуктов.

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похудение офис анна белоусова
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