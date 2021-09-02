Рекордное число вузов России попали в рейтинг лучших университетов мира

Москва, 2 сентября. Рейтинг лучших университетов мира составляет журнал Times Higher Education. В этом году в него попали 60 российских вузов, что стало рекордным числом за время существования топа.

Так, в рейтинге Times Higher Education (THE) отмечены 1 662 учебных заведения из 99 стран и регионов мира. Лидером среди отечественных вузов стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Его авторы рейтинга поставили на 158-ю строчку рейтинга, МГУ поднялся на 16 позиций по сравнению с 2020 годом.

Следующим в рейтинге в группе вузов, занявших места с 201 по 250, стоит Московский физико-технический институт (МФТИ). Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» заняли места с 301 по 350.

Впервые в рейтинге THE World University Rankings оказались сразу 12 российских вузов. А Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова занял сразу очень высокое для новичков место — 600.

Российский футбольный союз (РФС) запустил проект «Футбол в школе». Теперь обучать игре в футбол будут на уроках физкультуры в школах восьми российских регионов.