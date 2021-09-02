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Минприроды предложило способ повысить качество жизни россиян
Общество
Минприроды предложило способ повысить качество жизни россиян
wikipedia.org  /  Yuriy Lapitskiy/CC BY-SA 2.0

Владивосток, 2 сентября. Повышения качества жизни граждан России можно добиться за счет вовлечения в оборот отходов. Такое мнение высказал замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин.

Оба этих понятия являются основными принципами циклической экономики, внедрением которой планируют заняться в России. Под первым понятием подразумеваются отходы, которые, по словам Тетенькина, необходимо воспринимать как «что-то нужное».

«Первое: отходы — это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе — это повышение качества жизни», — заявил замминистра в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вовлечение отходов в оборот позволит значительно сократить объем и количество полигонов. За счет этого, отметил Тетенькин, качество жизни людей будет заметно расти.

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) ранее нашел способ повысить российский бюджет. В этом может помочь введение экосбора, который ежегодно будет приносить в бюджет более 42 млрд рублей.

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