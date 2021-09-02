Мужчина в Одесской области не справился с пойманной на крючок рыбой и утонул

Одесса, 2 сентября. Горе-рыбак под Одессой поймал крупную рыбу, но не смог совладать с ее весом, из-за чего упал в воду и утонул.

Инцидент произошел в районе Хаджибейского лимана на Объездной дороге. Очевидцы сообщили о падении мужчины, после чего к нему направилась группа спасателей, но спасти рыбака не успели. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на главное управление ДСНС по региону.

По имеющейся информации мужчина потерял равновесие и упал в воду, откуда не смог выплыть. Спасатели привлекли водолазов, в результате тело нашли в 15 метрах от берега. Полицейские устанавливают личность и точные детали произошедшего.

Не только рыболовство может грозить смертью от утопления. В Иркутской области утонул парапланерист. Мужчина зацепил реку двигателем летательного аппарата, после чего установка дала сбой и отключилась.