Материнский капитал за первого ребенка превысит 503 тыс. рублей в 2022 году

Владивосток, 2 сентября. Россиянки смогут получить более 503 тысяч рублей за рождение первенца в 2022 году. Соответствующее заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков.

Индексация материнского капитала включена в проект бюджета Пенсионного фонда России. В следующем году размер выплаты за рождение первенца составит 503 237, появление на свет второго ребенка будет поощряться маткапиталом в 665 009 рублей, заявил Котяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 161 772 рубля. В этом году выплата за первого малыша составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей — за второго.

В Госдуме ранее перечислили меры, которые могут положительно сказаться на стабильности финансового положения семей с детьми. В качестве таких мер предлагается выплачивать маткапитал за третьего ребенка и пересмотреть прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются пособия для россиян.