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Джорджо Стараче станет главой итальянской дипмиссии в России

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 06:39
Политика
Джорджо Стараче станет главой итальянской дипмиссии в России
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Владивосток, 2 сентября. Итальянский дипломат Джорджо Стараче станет новым государственным послом в России. Такое заявление он сделал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

На данный момент дипломат является итальянским послом в Японии. Выступая в четверг на бизнес-диалоге «Россия - Италия» в рамках ВЭФ Стараче подчеркнул, что в ближайшем будущем получит «новую миссию».

«Совсем скоро у меня будет новая миссия - я стал кандидатом на пост посла Италии в РФ. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве», — отметил Стараче.

Тем временем афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар поделился подробностями побега экс-президента республики Ашрафа Гани после захвата власти «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в России). По его словам, бывший глава государства бежал в день проведения совещания с правительством.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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