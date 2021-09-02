США выбросили более 15 миллионов доз вакцин от COVID-19 за полгода

Вашингтон, 2 сентября. Американские сети аптек с начала марта потеряли не менее 15,1 миллиона доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил телеканал NBC News, сославшись на источник в органах власти.

Самые серьезные убытки понесла компания Walgreens, потеряв почти 2,6 миллиона доз. Другие три опрошенные фирмы за полгода выбросили более миллиона доз препаратов. В отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) не достает данных по нескольким штатам и федеральным поставщикам вакцин. Это указывает на то, что количество испорченных доз может быть больше.

Точные причины такого явления не называются. Потери могут быть связаны с нарушением целостности упаковки, браком или нарушением правил хранения и использования. Несмотря на это пресс-секретарь CDC Кристен Нордлунд заверила, что доля потраченных впустую вакцин от коронавируса «остается чрезвычайно низкой».

Специалисты научного центра им. М.П. Чумакова рассматривают возможность создания новой вакцины от штамма коронавируса «Дельта». Для разработки совершенно нового препарата потребуется около года.