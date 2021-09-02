Попова объявила начало Всероссийской прививочной кампании против гриппа

Владивосток, 2 сентября. Всероссийская прививочная кампания против гриппа началась в России. Старт этому дала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Поповой, по состоянию на 2 сентября в стране наблюдается стабильная ситуация по заболеваемости гриппом. Несмотря на это, уже известны случаи заражения вирусом группы А H3N2. Глава ведомства отметила, что это «не самый лучший прогностический признак».

«Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации», — поделилась Попова в беседе с журналистами.

Глава Роспотребнадзора отметила, что со времен старта вакцинации против гриппа (1996 год), заболеваемость им в России сократилась почти в 200 раз. В этом году ведомство советует российским субъектам вакцинировать не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска.

Попова также напомнила, что у переболевших коронавирусом наблюдается сниженный иммунитет, что является «дополнительным риском наступающего сезона» гриппа. Глава ведомства пояснила, что при вакцинации от COVID-19 и гриппа необходимо соблюдать минимальный интервал – один месяц, передает с места событий корреспондент «Политики сегодня».

Тем временем Роспотребнадзор предупредил о длительном сохранении COVID-19 в кишечнике. Коронавирус способен существовать в стенках кишечника даже по прошествии месяцев после перенесенного заболевания.