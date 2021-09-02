Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 07:03
06:55
Общество
Историк Зданович рассказал о действиях контрразведки СМЕРШ против Японии в 1945 году
06:55
Общество
Диетолог Белоусова дала офисным работникам советы по похудению
06:52
Общество
Рекордное число вузов России попали в рейтинг лучших университетов мира
06:44
Общество
Минприроды предложило способ повысить качество жизни россиян
06:42
Происшествия
Мужчина в Одесской области не справился с пойманной на крючок рыбой и утонул
06:38
Экономика
Материнский капитал за первого ребенка превысит 503 тыс. рублей в 2022 году
06:38
Политика
Джорджо Стараче станет главой итальянской дипмиссии в России
06:22
Общество
Попова объявила начало Всероссийской прививочной кампании против гриппа
06:17
Общество
США выбросили более 15 миллионов доз вакцин от COVID-19 за полгода
06:11
Общество
Служебный «Урал» советской милиции установили на аллее Мужества в Новом Уренгое
Все новости

Попова объявила начало Всероссийской прививочной кампании против гриппа

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 06:47
Общество
Попова объявила начало Всероссийской прививочной кампании против гриппа
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Владивосток, 2 сентября. Всероссийская прививочная кампания против гриппа началась в России. Старт этому дала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Поповой, по состоянию на 2 сентября в стране наблюдается стабильная ситуация по заболеваемости гриппом. Несмотря на это, уже известны случаи заражения вирусом группы А H3N2. Глава ведомства отметила, что это «не самый лучший прогностический признак».

«Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации», — поделилась Попова в беседе с журналистами.

Глава Роспотребнадзора отметила, что со времен старта вакцинации против гриппа (1996 год), заболеваемость им в России сократилась почти в 200 раз. В этом году ведомство советует российским субъектам вакцинировать не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска.

Попова также напомнила, что у переболевших коронавирусом наблюдается сниженный иммунитет, что является «дополнительным риском наступающего сезона» гриппа. Глава ведомства пояснила, что при вакцинации от COVID-19 и гриппа необходимо соблюдать минимальный интервал – один месяц, передает с места событий корреспондент «Политики сегодня».

Тем временем Роспотребнадзор предупредил о длительном сохранении COVID-19 в кишечнике. Коронавирус способен существовать в стенках кишечника даже по прошествии месяцев после перенесенного заболевания.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Попова объявила начало Всероссийской прививочной кампании против гриппа
грипп роспотребнадзор попова вакцинация вэф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru