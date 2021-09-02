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Служебный «Урал» советской милиции установили на аллее Мужества в Новом Уренгое
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Служебный «Урал» советской милиции установили на аллее Мужества в Новом Уренгое
Общество
Служебный «Урал» советской милиции установили на аллее Мужества в Новом Уренгое
ural-moto.com  /  пресс-служба &quot;МОТОХАУС&quot;

Новый Уренгой, 2 сентября. Арт-объект мотоцикла «Урал», который был служебным транспортом советских милиционеров, установили на аллее Мужества в Новом Уренгое. Инициаторами идеи стали байкеры.

Члены мотоциклетного сообщества также подготовили арт-объект. Сам мотоцикл готовили к «новой роли» на протяжении почти полугода. Так, байкеры газовой столицы на собственные средства купили транспорт и на протяжении пяти месяцев кропотливо и в тайне занимались его реставрацией.

«Его чистили, ошкуривали, полностью разобрали, потом красили уже по новым технологиям. Сейчас он выглядит лучше, чем в 70-х, когда сошел с конвейера», — передает «Ямал-медиа» слова главы Нового Уренгоя Андрея Воронова.

Однако на установке служебного «Урала» советской милиции власти города останавливаться не намерены. В скором времени в Новом Уренгое возведут два новых памятных знака — сотрудникам МЧС и воинам-интернационалистам.

Тем временем губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о поддержке творческой молодежи в регионе. Глава ЯНАО подчеркнул, что намерен по максиму поддерживать новые проекты и их оснащение.

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памятник ямал урал новый уренгой
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