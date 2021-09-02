Британец Баттер пробежал дистанцию 200 марафонов за 128 дней

Лондон, 2 сентября. Гражданин Великобритании Ник Баттер пробежал дистанцию вдоль побережья, длина которой составила 8432 километра. Об этом сообщает журнал Canadian Running Magazine.

Завершив пробег в Корнуолле, что находится на юго-западе Британии, он преодолел расстояние, практически равное дистанции 200 марафонов. Баттер совершил это в рамках челленджа Run Britain, путь занял у него 128 дней. За это время он износил 14 пар обуви и пробежал 12 миллионов шагов.

Британец побил рекорд по скорости на данном промежутке, поставленный ранее Уэйном Расселом в 2016 году. Прошлому рекордсмену понадобилось в два раза больше времени. Марафон был приурочен к сбору средств для благотворительного фонда 196 Foundation, передает «Чемпионат».

Два года назад Ник Баттер прославился как первый человек, который пробежал марафон в каждом государстве планеты. В общей сложности спортсмен побывал в 196 странах. Испытание заняло у него 675 дней, за которое Баттер совершил 455 перелетов и получил 10 паспортов.

Недавно нападающий Криштиану Роналду забил 110-й гол в карьере за сборную Португалии. Дубль форварда «Манчестер Юнайтед» установил новый мировой рекорд по количеству забитых голов за сборные.