Снижение уровня гемоглобина назвали скрытым симптомом коронавируса

Москва, 2 сентября. Уровень гемоглобина в крови начинает снижаться у человека, который заразился коронавирусом. Это можно увидеть только при лабораторных анализах.

Коронавирус при попадании в организм человека выбивает из гемоглобина железо. Вместо этого возрастает ферритин. Эта молекула пытается поймать железо, отметил иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU.

«Самый неявный симптом, но это ковид, это снижение уровня гемоглобина. Этот вирус выбивает из гемоглобина железо», — отметил специалист.

Среди прочих симптомов коронавирусной инфекции отмечаются разнообразные сыпи, пузырьки на ладонях и ступнях. По словам иммунолога Владимира Болибока, встречается боль в суставах.

Клиническая картина коронавируса меняется на фоне появления новых штаммов инфекции. Среди частых признаков заболевания отмечают симптомы гастроэнтерита. Пациенты чувствуют боли в животе, у них фиксируется рвота, тошнота или диарея.