Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 07:03
06:55
Общество
Историк Зданович рассказал о действиях контрразведки СМЕРШ против Японии в 1945 году
06:55
Общество
Диетолог Белоусова дала офисным работникам советы по похудению
06:52
Общество
Рекордное число вузов России попали в рейтинг лучших университетов мира
06:44
Общество
Минприроды предложило способ повысить качество жизни россиян
06:42
Происшествия
Мужчина в Одесской области не справился с пойманной на крючок рыбой и утонул
06:38
Экономика
Материнский капитал за первого ребенка превысит 503 тыс. рублей в 2022 году
06:38
Политика
Джорджо Стараче станет главой итальянской дипмиссии в России
06:22
Общество
Попова объявила начало Всероссийской прививочной кампании против гриппа
06:17
Общество
США выбросили более 15 миллионов доз вакцин от COVID-19 за полгода
06:11
Общество
Служебный «Урал» советской милиции установили на аллее Мужества в Новом Уренгое
Все новости

Снижение уровня гемоглобина назвали скрытым симптомом коронавируса
Общество
Снижение уровня гемоглобина назвали скрытым симптомом коронавируса
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 2 сентября. Уровень гемоглобина в крови начинает снижаться у человека, который заразился коронавирусом. Это можно увидеть только при лабораторных анализах.

Коронавирус при попадании в организм человека выбивает из гемоглобина железо. Вместо этого возрастает ферритин. Эта молекула пытается поймать железо, отметил иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU.

«Самый неявный симптом, но это ковид, это снижение уровня гемоглобина. Этот вирус выбивает из гемоглобина железо», — отметил специалист.

Среди прочих симптомов коронавирусной инфекции отмечаются разнообразные сыпи, пузырьки на ладонях и ступнях. По словам иммунолога Владимира Болибока, встречается боль в суставах.

Клиническая картина коронавируса меняется на фоне появления новых штаммов инфекции. Среди частых признаков заболевания отмечают симптомы гастроэнтерита. Пациенты чувствуют боли в животе, у них фиксируется рвота, тошнота или диарея.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Снижение уровня гемоглобина назвали скрытым симптомом коронавируса
здоровье коронавирус симптом
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru