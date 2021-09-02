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«Протокольный визит»: политолог Молчанов оценил встречу Байдена и Зеленского
Политика
«Протокольный визит»: политолог Молчанов оценил встречу Байдена и Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский стал для США «временным недоразумением». Визит лидера следовало перенести на осень, считает киевский политолог Кирилл Молчанов.

Американские власти сейчас озабочены совсем другими проблемами, им было просто не до Зеленского. Украина после переговоров не получила никаких практических последствий. Зеленский от визита в Белый дом получил лишь совместные с президентом Джо Байденом фотографии и рукопожатие, передает «Украина.ру».

«Этот визит был протокольный, потому что Зеленский не добился ничего из того, чего он хотел. Нет ни слова о компенсациях за запуск «Северного потока — 2», нет ни слова о том, когда Украине дадут ПДЧ или статус основного союзника вне НАТО. Все остальное — это мелкие уступки», — отметил Молчанов.

Показательным стало отсутствие пресс-конференции до или после саммита. Зеленский пробыл в Белом доме всего около двух часов и покинул его сразу же после завершения встречи. США не доверяют украинскому лидеру, поэтому подстраховались.

«США не будут специально убирать Зеленского, но и поддерживать его тоже не будут. Это очевидно. Он для них чужой, непонятный и непредсказуемый партнер. Зеленский вообще приехал в США в тот момент, когда им было не до него. У Байдена были две главные проблемы — Афганистан и ураган, а Зеленский — какое-то временное недоразумение», — заявил политолог.

Президент Байден даже не удосужился выучить тезисы, которые ему нужно было озвучить во время переговоров. Всю вступительную речь хозяин Белого дома читал с листа.

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зеленский байден молчанов
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