Twitter запустил режим для блокировки оскорбительных комментариев

Вашингтон, 2 сентября. Социальная сеть Twitter запустила безопасный режим для защиты пользователей от оскорблений. Механизм пока работает в тестовом варианте.

Безопасный режим представляет собой функцию, которая вносит в черный список аккаунты за оскорбления в комментариях на семь дней. За публикацию многочисленных или непрошенных ответов и упоминаний тоже можно отправиться в бан, говорится в сообщении компании.

Механизм Twitter будет учитывать содержание подозрительных постов, отношения пользователя с авторами твитов. Пользователи, которых сочтут нежелательными, не смогут подписаться на конкретного человека. Если автора занесут в черный список по ошибке, то блокировку можно убрать вручную. Сейчас новый режим тестируют на небольшой группе людей.

Социальная сеть Twitter запустила новую функцию, позволяющую пользователям отмечать твиты с ложной информацией. К эксперименту присоединили жителей Соединенных Штатов, Южной Кореи и Австралии. Все подозрительные посты будут помечены как «вводящие в заблуждение».