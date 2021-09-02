Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 07:03
06:55
Общество
Историк Зданович рассказал о действиях контрразведки СМЕРШ против Японии в 1945 году
06:55
Общество
Диетолог Белоусова дала офисным работникам советы по похудению
06:52
Общество
Рекордное число вузов России попали в рейтинг лучших университетов мира
06:44
Общество
Минприроды предложило способ повысить качество жизни россиян
06:42
Происшествия
Мужчина в Одесской области не справился с пойманной на крючок рыбой и утонул
06:38
Экономика
Материнский капитал за первого ребенка превысит 503 тыс. рублей в 2022 году
06:38
Политика
Джорджо Стараче станет главой итальянской дипмиссии в России
06:22
Общество
Попова объявила начало Всероссийской прививочной кампании против гриппа
06:17
Общество
США выбросили более 15 миллионов доз вакцин от COVID-19 за полгода
06:11
Общество
Служебный «Урал» советской милиции установили на аллее Мужества в Новом Уренгое
Все новости

Twitter запустил режим для блокировки оскорбительных комментариев
Общество
Twitter запустил режим для блокировки оскорбительных комментариев
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 2 сентября. Социальная сеть Twitter запустила безопасный режим для защиты пользователей от оскорблений. Механизм пока работает в тестовом варианте.

Безопасный режим представляет собой функцию, которая вносит в черный список аккаунты за оскорбления в комментариях на семь дней. За публикацию многочисленных или непрошенных ответов и упоминаний тоже можно отправиться в бан, говорится в сообщении компании.

Механизм Twitter будет учитывать содержание подозрительных постов, отношения пользователя с авторами твитов. Пользователи, которых сочтут нежелательными, не смогут подписаться на конкретного человека. Если автора занесут в черный список по ошибке, то блокировку можно убрать вручную. Сейчас новый режим тестируют на небольшой группе людей.

Социальная сеть Twitter запустила новую функцию, позволяющую пользователям отмечать твиты с ложной информацией. К эксперименту присоединили жителей Соединенных Штатов, Южной Кореи и Австралии. Все подозрительные посты будут помечены как «вводящие в заблуждение».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Twitter запустил режим для блокировки оскорбительных комментариев
twitter комментарии оскорбление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru