Зеленского назвали лакмусовой бумажкой верности США своим союзникам

Лондон, 2 сентября. Президент США Джо Байден организовал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить верность США своим союзникам. Об этом сообщило издание Financial Times.

Визит Зеленского в Белый дом стал испытанием для клятв Вашингтона своим партнерам и союзникам после позорного краха США в Афганистане. Некомпетентность американских властей привела к захвату страны террористами, трагедиям и гибели людей, передает «ИноСМИ».

«После унижения Америки в Афганистане ее президент США в среду встречается с президентом Украины. Его коллега Владимир Зеленский — лакмусовая бумажка, дающая возможность проверить, насколько Вашингтон верен своим союзника», — говорится в материале.

Украина имеет два повода сомневаться в поддержке США. Первым стало соглашение Байдена с немецким канцлером Ангелой Меркель насчет «Северного потока — 2». Вторая причина связана с неожиданным уходом американских войск из Афганистана, страны, которая всецело ориентировалась на Вашингтон.

«В условиях, когда последствия афганского разгрома все еще сильно будоражат мировое сообщество, Байден должен не упустить возможность и на встрече с Зеленским подтвердить репутацию США как союзника, который не бросает слов на ветер», — заключили авторы статьи.

Пользователи Сети ранее высмеяли визит Зеленского в Белый дом. Они отметили счастливое выражение лица президента Украины, которого наконец-то «изволил принять хозяин».