Болельщики поддержали певицу МакSим на матче Россия — Хорватия

Москва, 2 сентября. Болельщики сборной России исполнили песню певицы МакSим (Марины Максимовой) «Знаешь ли ты» во время матча отборочного цикла чемпионата мира по футболу.

Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте национальной команды. Не исключено, что идею инициировали российские болельщики из группы активной поддержки фанатов «Спартака». Эта композиция регулярно звучит на трибунах красно-белых и посвящена не столько Максимовой, сколько любимому клубу. Однако в последнее время она стала особо актуальна и исполнялась именно в поддержку певицы, которая в тяжелой форме переболела пневмонией.

О госпитализации популярной российской певицы стало известно 15 июня. Через несколько дней Максимову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Врачи сообщили, что она находится в тяжелом состоянии с поражением более 75% легких. МакSим выписали, и она продолжает лечение дома.

Встреча между сборными Россией и Хорватией закончилась со счетом 0:0. Это матч стал первым для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды. Игру оценил российский телеведущий Дмитрий Губерниев.