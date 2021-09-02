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Наиболее тяжелая форма COVID-19 и риск смерти вызван аутоантителами

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 05:01
Наука
Наиболее тяжелая форма COVID-19 и риск смерти вызван аутоантителами
pixabay.com

Париж, 2 сентября. Аутоантитела вызывают более тяжелое течение COVID-19 и приводят к смерти пациента, сообщают ученые.

Nature пишет, что их концентрация с возрастом человека повышается, и поэтому пожилые люди чаще заболевают и умирают. Аутоантитела действуют против иммунной системы системы человека, и примерно каждый пятый летальный исход происходит именно по этой причине.

Дело в том, что они блокируют интерфероны I типа, которые играют важную роль в борьбе с вирусными инфекциями. Международная группа ученых проанализировала распространенность аутоантител среди населения в целом. Выяснилось, что 13,6% из 3595 пациентов с тяжелой формой болезни имеют агрессивные антитела. Участвовали в исследовании люди из 38 стран.

Автор работы, иммунолог Жан-Лоран Казанова отметил, что они являются причиной, а не следствием плохого состояния при COVID-19. Это уже подтвердил анализ уровня аутоантител у 35 тысяч здоровых людей.

Исследование, отметил профессор, очень важно для дальнейшей работы в этом направлении. Тестирование поможет вовремя определить людей из группы риска.

Недавно китайские медики рекомендовали жителям со слабым иммунитетом получить третью дозу вакцины от коронавируса. Особенно это касается людей старше 60 лет.

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