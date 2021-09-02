Останки четырехлапого предка кита обнаружили в Египте

Эль-Мансура, 2 сентября. Окаменелые останки неизвестного вида четырехлапого кита нашли в Египте. По оценкам ученых, существо жило на планете 43 миллиона лет назад.

Кости предка современного кита обнаружили сотрудники Центра палеонтологии позвоночных при Университете Мансуры. Находку нашли в породах среднего эоцена во впадине Фаюм на территории Западной пустыни Египта. Эта часть ранее была покрыта морем, говорится в материале Daily Express.

Предок кита получил название Phiomicetus anubis. Длина существа составляет порядка трех метров в длину, а его масса – 590 килограммов. Отличительной особенностью являлось наличие четырех лап. По мнению палеонтологов, кит мог двигаться не только в воде, но и по суше.

Необычную находку сделали ученые из Германии, Австралии и Южной Кореи на территории Индонезии. В ходе раскопок около пещеры Леанг Паннинге были обнаружены останки неизвестного древнего человека. Их возраст насчитывает почти 7200 лет.