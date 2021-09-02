Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 05:32
05:31
Общество
Twitter запустил режим для блокировки оскорбительных комментариев
05:28
Политика
Зеленского назвали лакмусовой бумажкой верности США своим союзникам
05:23
Спорт
Болельщики поддержали певицу МакSим на матче Россия — Хорватия
05:01
Наука
Наиболее тяжелая форма COVID-19 и риск смерти вызван аутоантителами
04:52
Наука
Останки четырехлапого предка кита обнаружили в Египте
04:35
Политика
Байден и Зеленский поделились результатами личной встречи в своих соцсетях
04:23
Происшествия
Лифт московской многоэтажки с мамой и ребенком внутри пролетел пять этажей
04:11
Происшествия
Житель Сахалина получил травмы при столкновении иномарки с бетонным сооружением
04:00
Политика
Ищенко объяснил, почему у Запада не получилось заменить российский газ
03:45
Политика
От сенатора к президенту: как менялась риторика Байдена в афганском вопросе
Все новости

Останки четырехлапого предка кита обнаружили в Египте
Наука
Останки четырехлапого предка кита обнаружили в Египте
НКО Фонд «Археология»

Эль-Мансура, 2 сентября. Окаменелые останки неизвестного вида четырехлапого кита нашли в Египте. По оценкам ученых, существо жило на планете 43 миллиона лет назад.

Кости предка современного кита обнаружили сотрудники Центра палеонтологии позвоночных при Университете Мансуры. Находку нашли в породах среднего эоцена во впадине Фаюм на территории Западной пустыни Египта. Эта часть ранее была покрыта морем, говорится в материале Daily Express.

Предок кита получил название Phiomicetus anubis. Длина существа составляет порядка трех метров в длину, а его масса – 590 килограммов. Отличительной особенностью являлось наличие четырех лап. По мнению палеонтологов, кит мог двигаться не только в воде, но и по суше.

Необычную находку сделали ученые из Германии, Австралии и Южной Кореи на территории Индонезии. В ходе раскопок около пещеры Леанг Паннинге были обнаружены останки неизвестного древнего человека. Их возраст насчитывает почти 7200 лет.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Останки четырехлапого предка кита обнаружили в Египте
египет кит останки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru