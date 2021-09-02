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Байден и Зеленский поделились результатами личной встречи в своих соцсетях

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 04:35
Политика
Байден и Зеленский поделились результатами личной встречи в своих соцсетях
Global Look Press  /  Volodymyr Zelensky/Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 2 сентября. Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский разместили в своих соцсетях посты по итогам личной встречи в Белом доме.

Зеленский разместил в профиле карусель из шести фотографий своего визита в резиденцию американского коллеги. На снимках два лидера запечатлены во время дороги в Овальный кабинет и в самом Белом доме. Примечательно, что на всех кадрах президенты в масках, хотя их общение перед камерами проходило без средств индивидуальной защиты. Зеленский также отметил профиль Байдена в своей публикации.

«Спасибо президенту США за приглашение в Белый дом, крепкую поддержку территориальной целостности страны и ее евроатлантических чаяний!» — написал Зеленский.

Джо Байден в свою очередь опубликовал только одну фотографию с Владимиром Зеленским и не стал отмечать профиль коллеги. Президент США сообщил, что в ходе встречи «вновь подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины». Он также заявил об «общих демократических ценностях» Вашингтона и Киева.

Переговоры Зеленского и Байдена ранее завершились в Белом доме. Их встреча длилась около двух часов, после ее окончания украинский лидер сразу же покинул резиденцию американского президента.

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