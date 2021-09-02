Лифт московской многоэтажки с мамой и ребенком внутри пролетел пять этажей

Одинцово, 2 сентября. Лифт в ЖК «Спутник» пролетел пять этажей вниз, пока внутри находилась жительница комплекса со своей четырехмесячной дочерью.

Сообщается, что у лифта случился сбой в датчике позиционирования. При такой ошибке лифт пролетает этажи, однако в конце переходит к плавному торможению, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. Женщина и ребенок отделались сильным испугом.

«Мой ребенок очень сильно плакал, она очень испугалась. Я испугалась еще больше, эмоции били через край. Я кричала, просила нам помочь и объяснить, что происходит», — рассказывает женщина в интервью порталу Life.

Проживающие в «Спутнике» люди отмечают, что ситуация неоднократно повторялась. Жители писали заявления в управляющие компании, сотрудники обещали передать их в полицию. Лифт должны починить в течение десяти дней.

Другое ЧП произошло на Кубани. Там сильный ливень привел к подтоплению 171 придомовой территории. Для пострадавших организован пункт временного размещения. Об этом сообщили в управлении МЧС России.