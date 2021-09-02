Житель Сахалина получил травмы при столкновении иномарки с бетонным сооружением

Южно-Сахалинск, 2 сентября. Авария произошла на трассе Южно-Сахалинск — Холмск. Водитель за рулем Toyota Corona не справился с управлением и въехал в бетонное сооружение.

ДТП произошло ночью 2 сентября. Согласно предварительной информации, водитель иномарки ехал с юга на запад Сахалина. На восьмом километре трассы он не справился с управлением и попал в аварию, сообщили в региональном УГИБДД.

Пострадавшим оказался 40-летний мужчина. Водитель получил травмы, и его с места происшествия отправили в Сахалинскую областную больницу. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Серьезная автоавария произошла на днях в Саратовской области около села Сторожевка. По предварительным данным, водитель Renault столкнулся с большегрузом, в результате чего легковой транспорт загорелся. Находившихся в машине людей не успели спасти.