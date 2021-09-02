Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 05:31
05:31
Общество
Twitter запустил режим для блокировки оскорбительных комментариев
05:28
Политика
Зеленского назвали лакмусовой бумажкой верности США своим союзникам
05:23
Спорт
Болельщики поддержали певицу МакSим на матче Россия — Хорватия
05:01
Наука
Наиболее тяжелая форма COVID-19 и риск смерти вызван аутоантителами
04:52
Наука
Останки четырехлапого предка кита обнаружили в Египте
04:35
Политика
Байден и Зеленский поделились результатами личной встречи в своих соцсетях
04:23
Происшествия
Лифт московской многоэтажки с мамой и ребенком внутри пролетел пять этажей
04:11
Происшествия
Житель Сахалина получил травмы при столкновении иномарки с бетонным сооружением
04:00
Политика
Ищенко объяснил, почему у Запада не получилось заменить российский газ
03:45
Политика
От сенатора к президенту: как менялась риторика Байдена в афганском вопросе
Все новости

Житель Сахалина получил травмы при столкновении иномарки с бетонным сооружением
Происшествия
Житель Сахалина получил травмы при столкновении иномарки с бетонным сооружением
pixabay.com/PD

Южно-Сахалинск, 2 сентября. Авария произошла на трассе Южно-Сахалинск — Холмск. Водитель за рулем Toyota Corona не справился с управлением и въехал в бетонное сооружение.

ДТП произошло ночью 2 сентября. Согласно предварительной информации, водитель иномарки ехал с юга на запад Сахалина. На восьмом километре трассы он не справился с управлением и попал в аварию, сообщили в региональном УГИБДД.

Пострадавшим оказался 40-летний мужчина. Водитель получил травмы, и его с места происшествия отправили в Сахалинскую областную больницу. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Серьезная автоавария произошла на днях в Саратовской области около села Сторожевка. По предварительным данным, водитель Renault столкнулся с большегрузом, в результате чего легковой транспорт загорелся. Находившихся в машине людей не успели спасти.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Сахалина получил травмы при столкновении иномарки с бетонным сооружением
ГИБДД авария автомобиль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru