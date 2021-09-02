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От сенатора к президенту: как менялась риторика Байдена в афганском вопросе
Политика
От сенатора к президенту: как менялась риторика Байдена в афганском вопросе
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 2 сентября. Нынешние заявления президента США Джо Байдена на тему Афганистана противоречат его высказываниям на посту сенатора.

Глава американского государства неожиданно перестал считать миссией национальное строительство в южноазиатской стране. После вывода войск из Афганистана, серии терактов и экстренной эвакуации граждан Байден заявил, что у Вашингтона «не было жизненно важных интересов в Афганистане, кроме как предотвратить нападение на родину и друзей США».

«Как отметил каждый военный эксперт, дававший показания перед нашим комитетом, битву с талибаном1 нельзя выиграть одними пулями и бомбами. Это будет достигнуто с помощью дорог, клиник и школ», — заявлял сенатор Байден в январе 2008 года.

Сейчас же Джо Байден считает, что ответственность за будущее афганцев лежит только на них самих. Президент напомнил, что главной целью США в Афганистане была защита страны от радикалов, которые организовали 11 сентября 2001 года страшные теракты в Нью-Йорке.

Профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин ранее оценил слова Байдена о завершении попыток переустроить другие страны». Специалист уверен, что США не смогут это реализовать, так как экспорт демократии прописан в их «генетическом коде».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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