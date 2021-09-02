Шведские ученые предупредили об опасности антибиотиков для толстой кишки

Стокгольм, 2 сентября. Терапия антибиотиками может привести к повышенному риску развития рака толстой кишки. Такую взаимосвязь обнаружили шведские ученые из Университета Умео.

Повышенный риск развития рака толстой кишки есть в течение последующих пяти-десяти лет. Ученые проанализировали 40 тысяч случаев заболевания и выяснили, что антибиотики влияют на болезнь.

«Хотя во многих случаях они [антибиотики — прим. ФАН] необходимы, для менее серьезных ситуаций применять их не стоит. Это поможет предотвратить развитие резистентности и, как показывает наше исследование, сократить риск будущего рака толстой кишки», — отметила один из автор исследования София Харлид.

Антибиотики могут быть вредными и при заражении коронавирусной инфекцией. Препараты провоцируют более тяжелое течение болезни и повышают устойчивость бактерий к противомикробным средствам, рассказал кардиолог Заур Шугушев.