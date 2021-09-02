Российские вулканологи установили причину извержения вулкана Райкоке в 2019 году

Северо-Курильск, 2 сентября. Извержение вулкана Райкоке в 2019 году, произошедшее впервые за почти 100 лет, стало неожиданностью для ученых. Российские вулканологи выяснили, что стало причиной мощного взрыва.

Извержение было настолько сильным, что авиакомпаниям пришлось корректировать маршруты самолетов во избежание попадания выбрасываемого пепла в двигатели лайнеров. По мнению исследователей, спровоцировало взрыв взаимодействие магмы вулкана с морской водой. Об этом сообщает «Наука в Сибири».

«Размер частиц этого извержения составлял 0,5–0,1 миллиметра. Только взрыв, вызванный взаимодействием с метеорными и морскими водами, мог так тонко измельчить магму и окружающую жерло породу. Если бы магма дробилась за счет внутренней энергии собственных пузырьков, то размер частичек был бы намного больше», — объясняет Сергей Смирнов, один из исследователей.

Склоны вулкана закрывают слои застывшей лавы, что исключает вероятность попадания метеорных вод таким образом. Однако его жерло состояло из пористых образований, через которые способы проникнуть воды внутрь. Пробку, сдерживающую магму, уничтожил взрыв газа. Процесс длился десять часов, магма застывала, наступала пароксизмальная фаза. Всего произошло девять взрывов.

Столб пепла высотой в два километра ранее возвысился над вулканом Шивелуч, расположенном на Камчатке. По словам пресс-службы ведомства, пепловый шлейф растянулся на расстоянии 30 километров.