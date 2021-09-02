Берлин, 2 сентября. Издание Der Spiegel опубликовало материал о высказывании папы римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он ошибочно приписал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Папа римский Франциск в интервью радиостанции COPE прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он подчеркнул, что навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, важно прекратить. Однако понтифик ошибся, говоря, что эти слова принадлежат Ангеле Меркель. На самом деле эту фразу произнес президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с немецким канцлером в Москве.

Статья Der Spiegel вызвала бурный ажиотаж среди читателей. Большинство людей сошлись во мнении, что российский президент прав. Некоторые призвали «прислушаться, когда Путин что-то говорит», поскольку «это расширяет кругозор».

«Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100 процентов прав», — подчеркнул пользователь.

«Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор», — порекомендовал читатель.

Владимир Путин и Ангела Меркель ранее провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Александровском зале Кремля. Российский лидер отметил, что «Нормандский формат» нужно беречь, так другого инструмента для достижения мира в Донбассе не существует.