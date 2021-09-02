Зеленский объявил, о чем забыл поговорить с Байденом в Белом доме

Вашингтон, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский забыл при личной встрече с американским лидером обсудить ряд вопросов. В этом глава государства признался во время общения с прессой.

Брифинг транслировал телеканал «Украина-24». Зеленский отвечал на вопрос журналистов о возможности ответного визита Байдена в Киев.

«Честно вам скажу, что вспомнил об этом я после встречи, что надо было поговорить более детально о визите президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону коммуницировали относительно визита. Я думаю, что президент приедет на Украину», — заявил Зеленский.

Он добавил, что соответствующий вопрос по телефону обсуждали и сами лидеры. Джо Байден в ходе недавней встречи с Владимиром Зеленским заявил, что хотел бы снова посетить Украину.

Пользователи Сети ранее высмеяли поведение Зеленского в Овальном кабинете Белого дома. Украинский лидер в ходе встречи странно улыбался и строил гримасы.