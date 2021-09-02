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Переболевшим COVID-19 посоветовали временно отказаться от кофе
Общество
Переболевшим COVID-19 посоветовали временно отказаться от кофе
pixabay.com

Москва, 2 сентября. Некоторые напитки нежелательно употреблять после перенесенной коронавирусной инфекции. Кардиолог Анна Бабаликашвили рекомендует избегать кофе.

Кофе и крепкий черный чай провоцируют учащенное сердцебиение. После коронавируса у пациента какое-то время будет сохраняться одышка, а при тахикардии она будет ощущаться сильнее, передает радио Sputnik.

«Независимо от сложности и тяжести заболевания, после ковида на какой-то период – на два-три месяца – желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», — посоветовала кардиолог Бабаликашвили.

Постепенно можно вводить в рацион пару чашек некрепкого кофе и чая в день. А вот зеленый чай после перенесенной болезни пить можно, так как он содержит вещества, благотворно влияющие на тонус сосудов, заключила врач.

Ограничения существуют и перед прививкой от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию рекомендуется отказаться от экзотической пищи и сладостей. За счет большого количества сахара есть риск, что пациент тяжелее перенесет иммунизацию.

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