Лондон, 2 сентября. Российская сторона продолжает разрабатывать новое стратегическое оружие. Британские пользователи Сети увидели его на спутниковых снимках и выразили свое опасение.

На снимках можно увидеть торпеду с ядерной боеголовкой, которая принадлежит ВМФ России. Она, по словам пользователей Сети, выглядит размером с автобус. Тема российского оружия интересует иностранцев с 2015 года. Тогда президент РФ Владимир Путин в своем выступлении впервые сообщил о существовании «сверхсекретной» торпеды, зловещего «Посейдона». Теперь он вызывает огромный и живой интерес у экспертов по всему миру.

Материал об этой разработке опубликовал британский Daily Express. Пользователи Сети отреагировали на материал и выразили свой страх вперемешку с восхищением. Они отметили, что стратегические способности России огромны, а Путин в этом контексте является «блестящим лидером».

«Путин — блестящий лидер. Жаль, что у нас нет блестящего лидера, который мог бы думать самостоятельно», — отметил один из иностранцев.

Российское оружие «Посейдон», как считают аналитики издания National Interest, держит в страхе и Вашингтон. Ядерный беспилотник может достичь американских берегов всего за четыре дня, что делает его невероятно опасным.