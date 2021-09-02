Журналист Tekniikka&Talous назвал прорывным советский атомный ледокол «Ленин»

Хельсинки, 2 сентября. Первое в мире атомное надводное судно, коим стал ледокол «Ленин», оказался настоящим прорывом в развитии технологий. Об этом написал финский журналист портала Tekniikka&Talous.

Атомный ледокол был настоящим символом СССР в Арктике, который был создан для покорения морских просторов. Сейчас он является музейным экспонатом и стоит на причале Морского вокзала в Мурманске. В свое время на его борту побывали Урхо Кекконен, Фидель Кастро и вице-президент США Ричард Никсон, пишет «ИноСМИ».

Судно построили в Ленинграде буквально за три года. Конец работ состоялся в 1959-м. Участие в его возведении на Адмиралтейском заводе принимали более 500 различных предприятий. Ледокол на тот момент имел три ядерных реактора по 90 МВт каждый. Спустя десять лет их место заняли на два реактора мощностью 171 МВт.

Общая мощность в 44 тысячи лошадиных сил позволяли кораблю проламывать два метра льда. Он буквально взбирался на него и раздвигал ледяные глыбы в сторону, не заваливая грудой осколков себе путь.

Эксплуатация «Ленина» прекратилась спустя 30 лет работы. Корпусные конструкции сильно износились, что мешало дальнейшему использованию ледокола. Корабль за эти годы прошел около 654 тысячи миль. Сейчас на «Балтийском заводе» в Петербурге строятся сразу три новых ледокола, которые будут намного эффективнее своих предшественников.

Недавно стало известно, что уже через пять лет Северный морской путь может стать круглогодичным. С таким заявлением выступил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.