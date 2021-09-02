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Экономика
Выплата в 10 тысяч рублей поступит на карты пенсионеров 2 сентября
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Выплата в 10 тысяч рублей поступит на карты пенсионеров 2 сентября

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 02:43
Экономика
Выплата в 10 тысяч рублей поступит на карты пенсионеров 2 сентября
pxhere.com

Москва, 2 сентября. Россиянам пенсионного возраста, получающим выплаты на карту, начислят по 10 тысяч рублей. Единовременная выплата поступит на их счета уже 2 сентября.

Соответствующее заявление ранее сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей коснется 30,7 миллиона пенсионеров. Еще 12,7 миллиона пожилых граждан, которые получают пенсию на дому, в отделениях «Почты России» или любыми другими способами, получат единовременную выплату вместе с пенсией.

Указ о начислении пенсионерам единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным. Глава государства во время выступления на съезде партии «Единая Россия» подчеркнул, что финансовую помощь должны получить все пожилые россияне, включая работающих пенсионеров.

Единовременное пособие в 10 тысяч рублей распространяется на тех россиян, которые уже достигли пенсионного возраста или вышли на пенсию до 31 августа текущего года. Об этом ранее сообщили в ПФР.

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