Байден не смог выучить речь перед встречей с Зеленским

Вашингтон, 2 сентября. Президент США Джо Байден использовал шпаргалку во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Глава Соединенных Штатов Америки не удосужился выучить тезисы, которые должен был сказать во время своей приветственной речи на переговорах с иностранным коллегой. Уткнувшись в бумажку, Байден поздравил Зеленского с прошедшим Днем независимости Украины и заявил о сотрудничестве двух стран.

Президент Украины в это время восторженно и заискивающе смотрел на хозяина Белого дома. Он радостно переглядывался с кем-то в зале и кивал, делая вид, что понимает английскую речь. Джо Байден в течение всей встречи был серьезным и улыбнулся только один раз, когда говорил о своем желании еще раз съездить на Украину.

Комментаторы в Сети не оставили без внимания и президента США, припомнив ему недавний конфуз — при разговоре с лидером Израиля он уснул. Юзеры обратили внимание, что на прошедшей встрече Байден был бодрым и не думал засыпать.

Пользователи Сети ранее высмеяли гримасы Зеленского и его поведение в Овальном кабинете Белого дома. Они обратили внимание, что президент Украины выглядит комично в кресле, который ему явно не подходит по размеру.