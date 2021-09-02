«Если бы соточку мне отстегивали»: Карпин высказался о продаже шарфов с его лицом

Москва, 2 сентября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Хорватией пошутил на тему продажи шарфов с его изображением.

Сборная России сыграла вничью с хорватами на стадионе «Лужники» в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0. Перед стартовым свистком болельщики вывесили баннер, посвященный новому наставнику национальной команды. На нем был изображен портрет Карпина с фразой «Погнали». Тренер поблагодарил фанатов за поддержку и в шутку запросил процент от продажи шарфов с его лицом.

«За сколько продают шарфы с моим изображением у стадиона? По 900 рублей? Вот если бы еще соточку мне отстегивали с каждого шарфа, то пусть культивируют мой образ… Но это все искусственное, это не живет долго», — подчеркнул Карпин.

Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев оценил дебют Валерия Карпина во главе российской сборной. Он отметил, что план тренера сработал, поскольку хорватам не удалось победить.