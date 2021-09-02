ФАС обяжет компании продавать в России и за рубежом товары с одним составом

Москва, 2 сентября. Производителей может ждать административная ответственность за продажу товаров в России и за рубежом под одним брендом, но с разным составом.

Автором такой инициативы стала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Поправки в закон о конкуренции планируется внести в правительство уже в феврале 2022 года. В них будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. В разработке документа примут участие Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор, передает газета «Известия».

ФАС планирует подготовить список товаров, качество которых будет сравниваться в России и за ее пределами. Прежде всего речь идет о продуктах питания и бытовой химии. Вместе с этим предлагается запретить продавать в стране товары без специальной пометки, если ее состав за границей отличается. На товаре должно быть написано, что он изготовлен для реализации на территории РФ.

Ранее ФАС направила предупреждение американской компании Apple. Оно связано с запретом корпорации информировать покупателей об альтернативных способах оплаты за пределами App Store.