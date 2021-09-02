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Ученые США: избыток фруктозы может грозить жировой болезнью печени

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 02:02
Наука
Ученые США: избыток фруктозы может грозить жировой болезнью печени
flickr.com

Дэвис, 2 сентября. Частое употребление сахарозы и фруктозы может навредить здоровью и привести к жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Дэвисе.

Ученые исследовали 187 человек и распределили их по группам. Испытуемые ежедневно пили по три порции напитков с сахарозой, фруктозой и аспартамом на протяжении 16 дней. Были изучены показатели добровольцев до эксперимента и в оставшиеся дни, передает Journal of Clinical Endocrinology and Matabolism.

Согласно полученным результатам, испытуемые демонстрировали изменения в уровне жира в печени, количестве циркулирующих липидов, липопротеинов. Снижение чувствительности к инсулину стало одним из факторов риска развития диабета второго типа, подчеркнули американские специалисты.

Жировая болезнь печени в запущенном виде способна привести к опасным последствиям. Если не диагностировать недуг вовремя, может развиться печеночная недостаточность. Выявить заболевание на ранних стадиях можно по ощущениям дискомфорта в правом верхнем углу живота и постоянной усталости.

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