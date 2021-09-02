«Хозяин изволил принять холопа»: юзеры высмеяли встречу Зеленского и Байдена

Вашингтон, 2 сентября. Мечта президента Украины Владимира Зеленского наконец-то сбылась, его принял «хозяин», глава США Джо Байден в Белом доме. Об этом заявили пользователи Сети.

Они обсудили трансляцию встречи лидеров двух стран и обратили внимание на комичность происходящего. Зеленский в начале переговоров, «как кот в сметане, лыбился от слов, которые Джо читал с бумажки». Юзеры предположили, что украинский лидер перед ответственным визитом что-то принял.

«Даже здесь лицом «хлопочет» невпопад», — обратил внимание комментатор.

«На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает», — отметил пользователь Сети.

«Какой Зеленский смешной и одновременно жалкий», — констатировал юзер.

«Сбылась мечта идиота — наконец-то хозяин изволил принять холопа», — заявил комментатор.

«В кресле утонул. Не по росту трон. Детский сад», — написал пользователь Сети.

Комментаторы также вспомнили недавний конфуз, случившийся с Джо Байденом во время переговоров с представителем Израиля. Президент США уснул, пока его собеседник что-то оживленно рассказывал. Пользователи Сети отметили, что на встрече с Зеленским «сонный Джо» выглядел довольно бодро.

Юзеры ранее высмеяли гримасы, которые строил Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом. Украинский лидер заискивающе смотрел на американского коллегу и переглядывался с кем-то в зале.