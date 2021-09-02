Popular Mechanics: российские подлодки имеют ряд преимуществ над американскими

Вашингтон, 2 сентября. Российские подводные лодки «Ясень-М» хоть и несут на себе меньше вооружения по сравнению с американскими, но имеют ряд иных немаловажных преимуществ.

Согласно данным статьи Popular Mechanics, которую перевел портал «ПолитРоссия», отечественные субмарины обладают некоторыми «хитрыми уловками». Кайл Мизоками, который является аналитиком портала, отметил, что Россия и США соперничают друг с другом еще со времен холодной войны.

Сегодня самыми мощными подлодками являются модернизированные «Ясень-М» у России и ракетоносцы Virginia Block V у США. Вторые в специальных отсеках могут нести до 66 торпед повышенной мощности Mark-48 и крылатых ракет Tomahawk Block V.

«Американские субмарины способны переносить до 40 крылатых ракет одновременно – на шесть больше, чем российские «Ясень-М». Однако они имеют всего четыре торпедных аппарата. Это означает, что в реальном бою у подводной лодки будет меньше заряженных и готовых к атаке снарядов», – объяснил Мизоками.

Корпус российских «Ясеней» несколько короче и шире. Плюс, они имеют в два раза больше торпедных аппаратов. Субмарины используют сразу несколько типов крылатых ракет — «Калибр» и «Оникс» для наземных и морских целей.

Однако главным «козырем» российских подводных лодок являются гиперзвуковые «Цирконы», ставящие американские боевые машины в неудобное положение. Соединенные Штаты все же планируют догнать Россию, оснастив после 2025 года свои субмарины класса Virginia новыми гиперзвуковыми ракетными системами.

Военные эксперты из США ранее назвали парадоксальными отличия американских гиперзвуковых ракет от российских. ВС РФ уже получили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а уже скоро у военных появятся комплексы «Циркон» и «Авангард».