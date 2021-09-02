Каждый четвертый родитель России не пустил ребенка в школу на фоне COVID-19

Москва, 2 сентября. Практически четверть российских родителей отказались пускать своих детей в школу на фоне пандемии коронавируса, согласно проведенному среди жителей разных городов опросу.

Обучение в смешанном виде выбрали 16 процентов опрошенных, полностью за удаленный процесс проголосовали четыре процента, а три процента предпочли изучение школьных предметов на дому. Опрос провели онлайн-школа Skysmart, медицинская компания «Инвитро» и исследовательское агентство Tiburon Research среди одной тысячи россиян, передают «Известия».

Сообщается, что треть детей, занимающихся дополнительно, делают это удаленно. Лишь 29 процентов респондентов отметили, что не изменили подход к обучению детей с начала пандемии. Директор Skysmart Михаил Митин объясняет это тем, что онлайн-образование удобнее и доступнее традиционного.

«Онлайн делает доступным качественное образование вне зависимости от местоположения ученика, что и подтверждает наше исследование — даже среди родителей из городов с населением менее одного миллиона. довольно большой процент (20%) считают онлайн-формат более эффективным», — считает Митин.

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