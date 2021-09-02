Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 02:29
02:26
Спорт
«Если бы соточку мне отстегивали»: Карпин высказался о продаже шарфов с его лицом
02:19
Экономика
ФАС обяжет компании продавать в России и за рубежом товары с одним составом
02:07
Политика
Крым стал одной из самых обсуждаемых тем переговоров Зеленского и Байдена
02:03
Политика
Зеленский заявил о договоренностях с Байденом по санкциям против «СП-2»
02:02
Наука
Ученые США: избыток фруктозы может грозить жировой болезнью печени
02:00
Общество
Иммунолог поделился прогнозом о следующих волнах COVID-19
01:46
Политика
«Хозяин изволил принять холопа»: юзеры высмеяли встречу Зеленского и Байдена
01:39
Армия
Popular Mechanics: российские подлодки имеют ряд преимуществ над американскими
01:38
Общество
Каждый четвертый родитель России не пустил ребенка в школу на фоне COVID-19
01:31
Политика
Депутат Рады Гончаренко оценил встречу Зеленского и Байдена строчками из песни Цоя
Все новости

Депутат Рады Гончаренко оценил встречу Зеленского и Байдена строчками из песни Цоя

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 01:31
Политика
Депутат Рады Гончаренко оценил встречу Зеленского и Байдена строчками из песни Цоя
Федеральное агентство новостей  /  Роман Линник

Киев, 2 сентября. Встреча президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского является поражением, заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Поражением переговоры можно назвать именно для Украины, отметил парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, Киев должен научиться заботится о себе сам, а не с помощью «старших товарищей».

«Встреча скорее поражение, чем победа….Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? И эти слова Цоя в принципе и должны быть основными в нашей повестке», — написал Гончаренко.

Депутат предположил, что неудача Зеленского повлияет на скоро окончание его «эпохи». Он посоветовал протерпеть до 2024 года, именно тогда влияние нынешнего президента завершится.

Переговоры Зеленского и Байдена продолжались два часа в Вашингтоне. В результате стороны не стали выступать на публике на совместной пресс-конференции, но приняли общее заявление.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Рады Гончаренко оценил встречу Зеленского и Байдена строчками из песни Цоя
зеленский переговоры байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru