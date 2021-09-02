Депутат Рады Гончаренко оценил встречу Зеленского и Байдена строчками из песни Цоя

Киев, 2 сентября. Встреча президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского является поражением, заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Поражением переговоры можно назвать именно для Украины, отметил парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, Киев должен научиться заботится о себе сам, а не с помощью «старших товарищей».

«Встреча скорее поражение, чем победа….Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? И эти слова Цоя в принципе и должны быть основными в нашей повестке», — написал Гончаренко.

Депутат предположил, что неудача Зеленского повлияет на скоро окончание его «эпохи». Он посоветовал протерпеть до 2024 года, именно тогда влияние нынешнего президента завершится.

Переговоры Зеленского и Байдена продолжались два часа в Вашингтоне. В результате стороны не стали выступать на публике на совместной пресс-конференции, но приняли общее заявление.